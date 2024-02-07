Полковник СБУ предсказал восстание на Украине из-за закона о мобилизации

Полковник СБУ Стариков: закон о мобилизации приведет к восстанию на Украине

Принятие закона о мобилизации на Украине приведет к ужесточению конфликта государства и общества и восстанию. Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков на своем YouTube-канале.

«Это приведет к тому, что народ закон выполнять не будет, а это приведет к репрессиям, к ужесточению, а ужесточение приведет к сопротивлению», — предсказал он.

Кроме того, по словам Старикова, на фронте окажутся работники ЖКХ, и это повлечет коллапс в этой сфере. «То, что будет падать ЖКХ, это страшно. Света, воды может не быть», — отметил полковник.

Ранее Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон об ужесточении мобилизации. За принятие законопроекта на заседании проголосовали 243 депутата.