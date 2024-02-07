Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:38, 7 февраля 2024Бывший СССР

Полковник СБУ предсказал восстание на Украине из-за закона о мобилизации

Полковник СБУ Стариков: закон о мобилизации приведет к восстанию на Украине

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Принятие закона о мобилизации на Украине приведет к ужесточению конфликта государства и общества и восстанию. Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков на своем YouTube-канале.

«Это приведет к тому, что народ закон выполнять не будет, а это приведет к репрессиям, к ужесточению, а ужесточение приведет к сопротивлению», — предсказал он.

Кроме того, по словам Старикова, на фронте окажутся работники ЖКХ, и это повлечет коллапс в этой сфере. «То, что будет падать ЖКХ, это страшно. Света, воды может не быть», — отметил полковник.

Ранее Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон об ужесточении мобилизации. За принятие законопроекта на заседании проголосовали 243 депутата.

Узнай, на что имеешь право именно ты!
Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла массированный удар по военным объектам Украины. Среди целей мог быть аэродром для истребителей F-16

      Матыцин заявил о росте авторитета России в мировом спорте

      Мужчина вернул хозяйке потерянный 40 лет назад бумажник с документами

      Путин призвал побыстрее выпускать российские самолеты

      Путин заявил о способности России выпускать современную авиатехнику

      В России братья-рецидивисты совершили серию краж почти на 100 миллионов рублей

      Стало известно о пострадавших в Белгороде после обстрела со стороны Украины

      В Белгороде машина сбила бежавшего от взрывов в убежище десятилетнего ребенка

      Ксения Собчак призналась в зависти к Ким Кардашьян

      Россияне начали делать ремонт сами ради экономии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше