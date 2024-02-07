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14:38, 7 февраля 2024Бывший СССР

На Украине приняли закон об ужесточении мобилизации

На Украине приняли закон об ужесточении мобилизации на заседании Верховной Рады

Фото: Alina Smutko / Reuters

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон об ужесточении мобилизации. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

За принятие законопроекта на заседании проголосовали 243 депутата Рады. Большая часть голосов принадлежит правящей партии «Слуга народа». «Это не окончательное решение. Будет второе чтение, в это будут вноситься правки. Я голосовал против», — прокомментировал голосование Гончаренко.

Ранее комитет национальной безопасности и обороны Верховной Рады одобрил законопроект о мобилизации, внесенный в парламент кабинетом министров Украины.

В главном научно-экспертном управлении Верховной Рады заявляли, что законопроект о мобилизации не сможет защитить граждан Украины от произвола органов власти.

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      Валентин Карант
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