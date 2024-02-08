На Украине запланировали совместное с Польшей производство боевых дронов

На Украине запланировали совместное производство боевых беспилотников с Польшей

Посол Украины в Польше Василий Зварыч заявил, что страна очень заинтересована в совместном с Польшей производстве боевых беспилотников в интервью польскому изданию PAP.

«Мы очень заинтересованы в совместном производстве боевых дронов и других очень важных вещей, которые помогут нам выиграть эту войну как можно быстрее», — заявил политик.

Посол напомнил о готовящемся визите премьер-министра Дениса Шмыгаля в Варшаву и отметил, что это не только официальный визит, но и «совместные межправительственные консультации».

Ранее Василий Зварыч заявил, что Киев возмутился решением польского Института национальной памяти (ИНП) о прекращении следствия по делу операции «Висла». Институт национальной памяти Польши прекратил следствие по делу операции 28 ноября.