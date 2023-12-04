В отношениях Украины и Польши возникла еще одна проблема

Посол Украины Зварыч возмутился прекращением следствия по делу операции «Висла»

Киев возмутился решением польского Института национальной памяти (ИНП) о прекращении следствия по делу операции «Висла». Об этом рассказал посол Украины в Польше Василий Зварыч, передает «Укринформ».

По словам дипломата, операция «Висла» стала «одним из самых позорных преступлений коммунистического режима». Он также обратил внимание, что подобной точки зрения придерживаются многие польские историки.

«Я думаю, что будут дальнейшие наши усилия и усилия польских историков, чтобы оспорить решение ИНП и провести настоящее расследование этой трагедии в истории украинского народа», — заявил Зварыч.

Институт национальной памяти Польши прекратил следствие по делу операции «Висла» 28 ноября. Согласно решению комиссии, действия польских властей носили превентивный, а не репрессивный характер и осуществлялась из-за массовых убийств местного населения подразделениями «Организации украинских националистов» и «Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА, признана экстремистской и запрещена в России).

Операция «Висла» — проведенное Варшавой в 1947 году выселение непольского населения, преимущественно украинцев, из юго-восточных регионов Польши на северные и западные территории, ранее входившие в состав Германии. В результате в стране было фактически разгромлено подполье ОУН. В 1990 году данную акцию осудил парламент Польши.

Еще одной проблемой в отношениях Киева и Варшавы стала блокировка границы польскими дальнобойщиками. Перевозчики требуют ввести коммерческие ограничения для украинских перевозчиков и уменьшить их количество. Всего из-за блокады бюджет Украины недополучил 253 миллиона долларов.