Раскрыты потери Украины из-за блокады Польши за хамство Зеленского

Азаров: бюджет Украины недосчитался $253 млн от таможни из-за блокады Польши

Бюджет Украины лишился в ноябре поступлений от таможни в размере 253 миллионов долларов из-за блокады Польши, решившей наказать президента Владимира Зеленского за хамство, наглость и неблагодарность гривной. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров, передает РИА Новости.

Блокада коммерческих фур на пограничных переходах из Польши, Словакии и Венгрии отразилась на потерях украинского госбюджета — поступления от таможни в ноябре упали на 9,2 миллиарда гривен (эквивалентно 253 миллионам долларов), отметил он. Азаров добавил, что Польша решила «наказывать» Зеленского за хамство, наглость и неблагодарность гривной.

Косвенные убытки Украины от польской блокады достигают одного миллиарда евро, подсчитал киевский политический аналитик Дмитрий Спивак. «Даже если немедленно открыть дорогу, деньги не вернуть», — объяснил он.

Польские перевозчики перекрыли четыре пограничных перехода в начале ноября. Дальнобойщики требовали ввести коммерческие ограничения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Они пообещали прекратить блокаду, если им дадут 50 процентов рейсов между странами, а украинских перевозчиков лишат льгот на транзит товаров по ЕС.