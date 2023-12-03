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13:53, 3 декабря 2023Бывший СССР

Раскрыты потери Украины из-за блокады Польши за хамство Зеленского

Азаров: бюджет Украины недосчитался $253 млн от таможни из-за блокады Польши

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Бюджет Украины лишился в ноябре поступлений от таможни в размере 253 миллионов долларов из-за блокады Польши, решившей наказать президента Владимира Зеленского за хамство, наглость и неблагодарность гривной. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров, передает РИА Новости.

Блокада коммерческих фур на пограничных переходах из Польши, Словакии и Венгрии отразилась на потерях украинского госбюджета — поступления от таможни в ноябре упали на 9,2 миллиарда гривен (эквивалентно 253 миллионам долларов), отметил он. Азаров добавил, что Польша решила «наказывать» Зеленского за хамство, наглость и неблагодарность гривной.

Косвенные убытки Украины от польской блокады достигают одного миллиарда евро, подсчитал киевский политический аналитик Дмитрий Спивак. «Даже если немедленно открыть дорогу, деньги не вернуть», — объяснил он.

Польские перевозчики перекрыли четыре пограничных перехода в начале ноября. Дальнобойщики требовали ввести коммерческие ограничения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Они пообещали прекратить блокаду, если им дадут 50 процентов рейсов между странами, а украинских перевозчиков лишат льгот на транзит товаров по ЕС.

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      Любовь Ширижик
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