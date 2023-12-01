На Украине подсчитали убытки от польской блокады

Аналитик Спивак: убытки Украины от польской блокады достигли 1 млрд евро

Косвенные убытки Украины от польской блокады достигают одного миллиарда евро. Такую сумму подсчитал киевский политический аналитик Дмитрий Спивак, его слова приводит РИА Новости.

Польские перевозчики перекрыли четыре пограничных перехода в начале ноября. Дальнобойщики требовали ввести коммерческие ограничения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Они пообещали прекратить блокаду, если им дадут 50 процентов рейсов между странами, а украинских перевозчиков лишат льгот на транзит товаров по ЕС.

«Нам важно, чтобы польские водители и фирмы не простаивали из-за того, что рынок заполонили украинцы», — заявили представители рынка.

По словам Спивака, косвенные убытки от блокады уже достигли миллиарда евро. «Даже если немедленно открыть дорогу, деньги не вернуть», — объяснил он. Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов добавил, что Киев поплатился за собственную жадность: ранее в ЕС уравняли украинских дальнобойщиков с европейскими, и те принялись сбивать цены для захвата рынка.

Из-за действий поляков на границе возникли заторы и задержки с поставками продуктов, а также топлива и других товаров. По словам директора департамента международных автоперевозок группы ZAMMLER Александра Кирилюка, ежедневно украинские логистические компании теряют более 160 тысяч евро.

На Украине сравнили действия водителей с пиратством и обвинили польские власти в поддержке демонстрантов.