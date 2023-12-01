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10:40, 1 декабря 2023Экономика

На Украине подсчитали убытки от польской блокады

Аналитик Спивак: убытки Украины от польской блокады достигли 1 млрд евро

Фото: Roman Baluk / Reuters

Косвенные убытки Украины от польской блокады достигают одного миллиарда евро. Такую сумму подсчитал киевский политический аналитик Дмитрий Спивак, его слова приводит РИА Новости.

Польские перевозчики перекрыли четыре пограничных перехода в начале ноября. Дальнобойщики требовали ввести коммерческие ограничения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Они пообещали прекратить блокаду, если им дадут 50 процентов рейсов между странами, а украинских перевозчиков лишат льгот на транзит товаров по ЕС.

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«Нам важно, чтобы польские водители и фирмы не простаивали из-за того, что рынок заполонили украинцы», — заявили представители рынка.

По словам Спивака, косвенные убытки от блокады уже достигли миллиарда евро. «Даже если немедленно открыть дорогу, деньги не вернуть», — объяснил он. Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов добавил, что Киев поплатился за собственную жадность: ранее в ЕС уравняли украинских дальнобойщиков с европейскими, и те принялись сбивать цены для захвата рынка.

Из-за действий поляков на границе возникли заторы и задержки с поставками продуктов, а также топлива и других товаров. По словам директора департамента международных автоперевозок группы ZAMMLER Александра Кирилюка, ежедневно украинские логистические компании теряют более 160 тысяч евро.

На Украине сравнили действия водителей с пиратством и обвинили польские власти в поддержке демонстрантов.

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