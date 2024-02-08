Найден способ спасти россиян от взрывов газа в домах

Депутат Колунов: нужно обязать устанавливать датчики газа во всех частных домах

Во всех частных домах нужно обязать устанавливать датчики утечки газа. Такой способ спастись от новых взрывов в зданиях нашел депутат Госдумы Сергей Колунов, его слова передает телеканал «360».

Парламентарий отметил, что инциденты стали чаще случаться в загородном жилье, чем в многоквартирных домах. «Подобные ЧП не сопровождаются таким количеством жертв и такими разрушениями, как в многоквартирных домах, но также ставят под угрозу здоровье и жизни наших граждан. Вчера очередной взрыв произошел в Ингушетии», — рассказал Колунов.

Депутат предложил устанавливать датчики как в уже существующих, так и строящихся домах — места для устройств нужно продумать при проектировании сооружения. Человек или компания, которые планируют возведение здания, должны будут предоставить схему — без нее проект одобрен не будет, подчеркнул парламентарий.

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