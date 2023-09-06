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16:21, 6 сентября 2023Среда обитания

Россиян предупредили о рисках при проверке газового оборудования

РБК: россиянам следует проверять документы газовщиков во избежание мошенничества

Фото: Евгений Софийчук / ТАСС

При плановой проверке газового оборудования в жилых домах в России к гражданам часто приходят мошенники, представляются сотрудниками газовой службы и навязывают им ненужные услуги. О том, как избежать рисков встречи с аферистом при проверке, пишет РБК.

Как правило, злоумышленники посещают жильцов в период плановых проверок, чтобы еще больше запутать жильцов. Эксперты советуют гражданам проверять утвержденный график и напоминают, что его формируют органы местного самоуправления. Управляющая компания обязательно оповещает жильцов о будущей проверке не менее чем за 20 дней.

Еще одним способом распознать афериста издание называет проверку документов мастера. Также жильцам рекомендуют обратить внимание на форму и количество сотрудников. Мошенники часто носят похожую одежду, на которой есть крупная надпись «газ», но с другой приставкой: «Газмонтаж», «Газсервис» и так далее. При этом сотрудники «Мосгаза» никогда не ходят по двое.

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Одной из главных видов мошенничества при проверке газовых бытовых приборов является предложение купить и установить дополнительное оборудование, причем иногда — в рассрочку. Аферисты стараются запугать доверчивых жильцов угрозой утечки газа и настаивают на приобретении различных уловителей газа, датчиков давления и прочего. Официальные службы никогда не предлагают такую услугу, предупреждают эксперты.

В среднем проверка занимает 20 минут. Вызов специалиста обойдется гражданину в 500 рублей.

Ранее правительство России одобрило увеличение штрафов за недопуск газовщиков в квартиру до 10 тысяч рублей. Для должностных лиц максимально сумма возрастет до 100 тысяч рублей, для юрлиц — до 500 тысяч. Принятие законопроекта должно сократить число аварий с бытовым газом.

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    Нина Ташевская
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