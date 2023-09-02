Япония сбросила в море радиоактивную воду со станции «Фукусима». Чем это угрожает людям?

Ученый Кузнецов: найденный после сброса воды с АЭС тритий опасен для людей

После сброса воды с аварийной атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» в море на северо-восточной границе примыкающего к ней порта обнаружили тритий — радиоактивный изотоп водорода. Об этом сообщила компания-оператор японской АЭС TEPCO.

По данным специалистов, концентрация достигла 10 беккерелей на литр — это нижняя граница уровня выявления, которая пока не опасна для людей и животных. Однако показатель говорит о тревожной динамике: до сброса воды с «Фукусимы» содержание трития было ниже указанной отметки. При этом норма концентрации для питьевой воды — 10 тысяч беккерелей на литр. В TEPCO пообещали мониторить ситуацию и прекратить сброс зараженной жидкости, если показатель достигнет 700 беккерелей на литр.

Последствия сброса зараженной воды с «Фукусимы-1» для людей

Этот тяжелый изотоп водорода является бета-излучателем, который интенсивно проникает в различные среды и воду. В жидкости, которая скопилась на «Фукусиме-1» за 12 лет, трития огромное количество, заявил бывший начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР, доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов.

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Через воду радиоактивный изотоп передается рыбам, а через них — человеку. Попадая в организм человека, тритий вызывает генные мутации и рак, предупредил эксперт. Это, по словам Кузнецова, было достоверно установлено еще в 30-е годы XX века.

Если концентрация трития повысится, рискуют пострадать морские обитатели, а вместе с ними — и люди

Кроме того, специалист считает, что 10 беккерелей на литр — это высокая концентрация трития. «У нас норматив — 0,1 на литр, то есть в десять раз меньше. Прошла всего неделя после начала сброса, а уже такие концентрации, хотя сбросили незначительное количество воды», — подчеркнул Кузнецов.

Причина появления опасного изотопа так и не устранена

Ученый убежден, что ситуация со временем будет только ухудшаться, так как японское правительство так и не устранило причину наработки такого количества зараженной воды.

Станция находится в ложбинке, выше — сопочки. Вода попадает на эти сопки и стекает вниз, смешиваясь с грунтовыми водами. Происходит землетрясение — фундамент трескается. А ниже — расплавленная зона реактора, которая постоянно смешивается с идущей сверху грунтовой водой. Причина не изжита. 12 лет прошло с момента аварии, а саркофага все еще нет. И чем больше времени будет проходить, тем хуже будут последствия Владимир Кузнецов бывший начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР, доктор технических наук, профессор

При этом, отмечает эксперт, Японии предлагали установки, способные эффективно очищать воду от трития. Такие технологии, например, уже используют на АЭС в Южной Корее, Канаде и Румынии. Однако японские власти отказались от подобного дорогостоящего проекта.

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24 августа Япония начала сброс в Тихий океан воды, которую использовали для охлаждения поврежденных реакторов на АЭС «Фукусима-1». Жидкость очистили системой ALPS — она позволяет избавиться от 62 видов радионуклидов, кроме трития.

Вода сбрасывается через построенный подводный туннель на расстоянии одного километра от берега. За 17 дней в океан собираются сбросить около 7,8 тысячи тонн очищенной воды. Каждую тонну предварительно разбавляют 1,2 тысячи тонн морской воды. Общий объем сброшенной воды до 31 марта 2024 года составит 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в пять триллионов беккерелей.

TEPCO и власти Японии утверждают, что сброс воды не угрожает окружающей среде и людям. Такого же мнения придерживаются и в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), которое в июле одобрило план Японии.

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Однако решение подверглось острой критике со стороны других государств и независимых экспертов. Так, Китай неоднократно требовал прекратить сброс зараженной воды с «Фукусимы», упрекая Японию в эгоизме. Когда стало известно, что позиция Токио не изменилась, Пекин запретил ввоз морепродуктов из страны.

Жителям дальневосточных регионов России эксперты не прогнозируют негативных последствий от сброса воды с японской АЭС. Это обусловлено географией ближайших океанических течений. По этой причине даже те зараженные воды, которые попали в Тихий океан непосредственно сразу после аварии на АЭС «Фукусима-1», не нанесли значительного вреда жизни и здоровью жителей Дальнего Востока.