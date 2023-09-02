Ученый предупредил об ухудшении ситуации на «Фукусиме»

Профессор Кузнецов предрек ухудшение ситуации на «Фукусиме»

Ситуация с загрязнением воды радиоактивными изотопами после начала сброса воды с японской АЭС «Фукусима-1» будет только ухудшаться с течением времени. Власти страны не предприняли никаких действий, чтобы остановить распространение опасных веществ. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил бывший начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР, доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов.

Компания-оператор аварийной АЭС «Фукусима-1» впервые с начала сброса воды зафиксировала наличие радиоактивного изотопа — трития — в морской воде. Этот радиоактивный изотоп заражает рыбу, других морских обитателей и, при попадании в организм человека, может вызывать генные мутации и онкологические заболевания.

«Было зафиксировано 10 беккерелей на литр воды. У нас норматив — 0,1 на литр, то есть, в десять раз меньше. Прошла всего неделя после начала сброса, а уже такие концентрации, хотя сбросили незначительное количество воды. Надо договариваться с китайцами, с Южной Кореей о том, чтобы начать уголовное преследование. Потому что сбросы в соответствии с международным морским законодательством запрещены начиная с 1990-х годов», — подчеркнул Кузнецов.

Специалист убежден в том, что концентрация опасных веществ в воде будет только расти, потому что сама причина, по которой происходит наработка такого количества зараженной воды, так и не была устранена японским правительством.

«Станция находится в ложбинке, выше — сопочки. Вода попадает на эти сопки и стекает вниз, смешиваясь с грунтовыми водами. Происходит землетрясения — фундамент трескается. А ниже — расплавленная зона реактора, которая постоянно смешивается с идущей сверху грунтовой водой. Причина не изжита. 12 лет прошло с момента аварии, а саркофага все еще нет. И чем больше времени будет проходить, тем хуже будут последствия», — заключил ученый.

Ранее представитель неправительственной организации «Гражданский центр ядерной информации» Хидэюки Бан заявил, что сброс воды с «Фукусимы-1» в океан не является безопасным.