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17:58, 8 февраля 2024Культура

Названа возможная замена Джонни Деппа в новых «Пиратах Карибского моря»

Айо Эдебири может заменить Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря 6»
Айо Эдебири

Айо Эдебири. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Актриса и комик Айо Эдебири, известная по сериалу «Медведь», может заменить актера Джонни Деппа в фильме «Пираты Карибского моря 6». Об этом сообщает портал «Канобу» со ссылкой на слова инсайдера индустрии Дэниела Рихтмана.

Предположительно, актриса может исполнить роль ирландской пиратки Энн Бонни, известной как «Повелительница морей». Сама Эдебири информацию никак не прокомментировала.

Ранее Депп прокомментировал сухи о романе со звездой сериала «Уэнсдэй» Дженной Ортегой. По словам представителя 60-летнего актера, Депп был потрясен, когда узнал, что ему приписывают любовные отношения с 20-летней девушкой.

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      Варвара Кошечкина
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