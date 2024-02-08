Назвавшегося патриотом России москвича сдали в полицию из-за флага на машине

В Москве водителя оштрафовали из-за бело-сине-белого флага на машине

В Москве водителя фургона сдали в полицию из-за бело-сине-белого флага на машине, в котором горожане увидели символику легиона «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ). При этом сам мужчина отрицает поддержку запрещенного объединения и называет себя патриотом, пишет Shot в Telegram.

Как стало известно, утром 8 февраля 57-летний экспедитор припарковал свой Volkswagen Crafter на Новом Арбате, где один из прохожих увидел в приклеенном на задней двери автомобиля флаге символ террористической организации и вызвал полицию. Прибывшим на место правоохранителям москвич объяснил, что размещал на машине российский триколор, но красный цвет якобы со временем выцвел. Однако на мужчину все равно составили административный протокол, после чего оштрафовали на тысячу рублей по статье о демонстрации экстремисткой символики.

В беседе с Shot мужчина заявил, что не согласен со штрафом. «Какой легион? Я патриот РФ! Слава России!» — сказал он.

Ранее студент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) из Донецкой народной республики (ДНР) сдал в полицию сотрудницу Института прикладной астрономии. По словам обратившегося в правоохранительные органы россиянина, в ходе беседы на станции метро «Достоевская» женщина-астроном заявила об одобрении действий украинской армии. Кроме того, молодой человек увидел у нее шеврон в виде сине-желтого флага.