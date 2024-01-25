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15:13, 25 января 2024Россия

Сдавший астронома с флагом Украины студент СПбГУ заявил об отсутствии сожаления

Студент СПбГУ заявил, что не сожалеет о доносе на астронома с флагом Украины

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Студент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) из Донецкой народной республики (ДНР), сдавший в полицию 45-летнюю сотрудницу Института прикладной астрономии РАН с шевроном в виде украинского флага, заявил об отсутствии сожаления за донос. Его слова приводит «Фонтанка».

В беседе с журналистом издания россиянин подчеркнул, что не комментирует ситуацию. «Все, что нужно сделать, я сделал. Я ни о чем не сожалею», — сказал он.

Студент также заявил, что не собирается реагировать на поступающие ему угрозы в социальных сетях, так как уже проходил через подобные нападки в свой адрес.

Ранее стало известно, что полиция задержала сотрудницу Института прикладной астрономии. В беседе с оперативниками донесший на нее студент рассказал, что в ходе беседы на станции метро «Достоевская» женщина заявила об одобрении действий украинской армии. Помимо этого, молодого человека возмутил шеврон в виде сине-желтого флага. Ученой грозит административная статья.

Аналогичный случай произошел на Камчатке. Там медработники сдали в полицию коллегу, которая рассказала, что ее внуки вынуждены почти каждую ночь спать в коридоре, а среди бойцов Вооруженных сил России есть «асоциальные» элементы. Разговор с женщиной был записан на диктофон и передан в правоохранительные органы.

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      Константин Лысяков
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