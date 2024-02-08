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15:31, 8 февраля 2024Экономика

Китай отказал в заправке российскому контейнеровозу Moskva

Глава Fesco Северилов рассказал об отказе Китая заправить контейнеровоз Moskva
Архивное фото

Архивное фото. Фото: cnsphoto / Reuters

Принадлежащий российской транспортной группе Fesco контейнеровоз Moskva не смог заправиться топливом и моторными маслами в Китае из-за отказа китайской стороны. Об этом в кулуарах международного форума «Россия 2030 и новый мировой экономический порядок: ключевые факторы и роль бизнеса» рассказал председатель совета директоров компании Андрей Северилов, передает РИА Новости.

«Пока мы сидим, у нас судно Moskva, контейнеровоз, отказали в бункеровке в Китае», — объяснил он. Бизнесмен выразил надежду, что инцидент окажется единичным случаем, связанным, скорее всего, с наступающим китайским Новым годом.

В настоящее время Fesco выясняет все обстоятельства произошедшего и пытается решить проблему. В то же время РБК указывает, что Северилов говорил о связи инцидента с российским бенефициаром перевозки.

Группа Fesco является одной из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. С мая 2023 года она находится под санкциями Великобритании.

Контейнеровоз Moskva вошел в состав флота группы Fesco в апреле 2023 года. Предполагалось, что он будет работать на внешнеторговой линии между портами Китая и Санкт-Петербургом.

Ранее сообщалось, что один из главных китайских банков для оплаты российского импорта из этой страны Chouzhou Commercial остановил все расчеты с Россией из-за угрозы вторичных санкций США.

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      Платон Щукин
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