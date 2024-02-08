Огороды призвали запретить из-за вреда планете

Ученые Мичиганского университета призвали запретить огороды из-за вреда планете

Содержание частных огородов и выращивание овощей на приусадебных участках признали вредным для планеты. Запретить их призвали авторы исследования из Мичиганского университета, опубликованного в журнале Nature.

Специалисты изучили 73 городских и пригородных сельскохозяйственных объекта в Европе, США и Великобритании и провели комплексную оценку жизненного цикла инфраструктуры, ирригации и снабжения этих объектов. В результате ученые пришли к выводу, что углеродный след от продуктов питания с городских и пригородных огородов в шесть раз больше, чем при традиционном сельском хозяйстве — 420 граммов углекислого газа против 70 граммов на порцию. Таким образом, они вносят значительный вклад в глобальное потепление.

Виновником самого значительного вклада в выбросы углекислого газа стала инфраструктура, используемая для выращивания продуктов питания. «От приподнятых грядок до садовых сараев и дорожек — в строительство этих сооружений вложено много углерода», — заявили ученые. В связи с полученными результатами исследователи рекомендовали усилить борьбу с ведением частных огородов и выращиванием на приусадебных участках овощей, в идеале — полностью запретить малые хозяйства.

Между тем у научной работы появилось много критиков. Некоторые из них отметили, что исследование финансировалось и курировалось фондами Всемирного экономического форума (ВЭФ) и было изначально нацелено на полученный в итоге результат.

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