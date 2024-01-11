Поящего коров пивом Цукерберга обвинили во вреде экологии

Guardian: поящего коров пивом Цукерберга назвали экологически безответственным

Глава корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марк Цукерберг решил разводить коров, откармливая их орехами макадамия и пивом. Экологи затею миллиардера осудили, пишет Guardian.

О намерении производить говядину высшего качества бизнесмен заявил на странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Цукерберг планирует выращивать коров абердин-ангусской породы и породы вагю, которые дают мраморное мясо. Пиво, которым IT-магнат собирается их поить, должно стимулировать аппетит рогатого скота. Для пропитания коров потребуется от пяти до десяти тысяч фунтов орехов в год. Сажать акры деревьев макадамия, как отметил Цукерберг, помогает его дочь.

В экоорганизации Food & Water Watch инициативу Цукерберга назвали цирком. В зоозащитной организации Peta заявили, что бизнесмен застрял в Средневековье. Известно, что разведение крупного рогатого скота наносит вред природе. Отрасль способствует загрязнению водоемов, обезлесению и глобальному потеплению на планете. Скотоводство нуждается в кардинальных реформах. Необычный рацион, который Цукерберг продвигает на своем ранчо, этому не поможет, считают эксперты.

Выращивать коров медиамагнат собирается на своем ранчо в сверхсекретном комплексе на Гавайях. Ранее журналисты выяснили, что свою резиденцию площадью 5,6 миллиона квадратных метров Цукерберг дополнит подземным бункером. Убежище снабдят собственными энергоисточниками, продовольствием и резервуаром на 28 тысяч литров воды.