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18:48, 15 декабря 2023Среда обитания

Цукерберг решил построить секретный бункер

Марк Цукерберг построит подземный бункер на Гавайях

Фото: Carlos Barria / Reuters

Глава корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марк Цукерберг отстраивает подземный бункер в своем сверхсекретном комплексе на Гавайях. Проектная документация оказалась в распоряжении издания WIRED.

Скупать земли на северном побережье острова Кауаи медиамагнат начал в 2014 году. Комплекс займет 5,6 миллиона квадратных метров. На его территории появятся два особняка площадью пять тысяч квадратных метров с 30 спальнями и ванными, а также офисами, конференц-залами и лифтами. Два центральных здания будут соединены подземным туннелем, который ведет к убежищу площадью 465 квадратов с собственными энергоисточниками и продовольствием. В распоряжении владельца — резервуар на 28 тысяч литров воды с насосной системой.

Кроме того, в пределах резиденции Цукерберга разместят более дюжины зданий разного назначения, в том числе тренажерный зал, бассейны, сауну и теннисный корт. Веревочные мосты позволят гостям миллиардера перемещаться между домиками, расположенными на деревьях. Комплекс огорожен двухметровой стеной, которая, как жалуются местные жители, перекрыла вид на океан.

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Общая стоимость комплекса, по оценкам издания, превысит 270 миллионов долларов. Строительство комплекса находится под грифом «секретно». Все, от плотников и электриков до маляров и охранников, работающих на объекте, должны подписать соглашение о неразглашении. Строительные бригады заняты отдельными проектами и не имеют права контактировать друг с другом.

Ранее Цукерберг избавился от одного из своих домов в США. Интернет-предприниматель выручил за него 31 миллион долларов. Сделку признали самой дорогой в Сан-Франциско на 2022 год.

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      Виктория Клабукова
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