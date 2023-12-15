Цукерберг решил построить секретный бункер

Марк Цукерберг построит подземный бункер на Гавайях

Глава корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марк Цукерберг отстраивает подземный бункер в своем сверхсекретном комплексе на Гавайях. Проектная документация оказалась в распоряжении издания WIRED.

Скупать земли на северном побережье острова Кауаи медиамагнат начал в 2014 году. Комплекс займет 5,6 миллиона квадратных метров. На его территории появятся два особняка площадью пять тысяч квадратных метров с 30 спальнями и ванными, а также офисами, конференц-залами и лифтами. Два центральных здания будут соединены подземным туннелем, который ведет к убежищу площадью 465 квадратов с собственными энергоисточниками и продовольствием. В распоряжении владельца — резервуар на 28 тысяч литров воды с насосной системой.

Кроме того, в пределах резиденции Цукерберга разместят более дюжины зданий разного назначения, в том числе тренажерный зал, бассейны, сауну и теннисный корт. Веревочные мосты позволят гостям миллиардера перемещаться между домиками, расположенными на деревьях. Комплекс огорожен двухметровой стеной, которая, как жалуются местные жители, перекрыла вид на океан.

Общая стоимость комплекса, по оценкам издания, превысит 270 миллионов долларов. Строительство комплекса находится под грифом «секретно». Все, от плотников и электриков до маляров и охранников, работающих на объекте, должны подписать соглашение о неразглашении. Строительные бригады заняты отдельными проектами и не имеют права контактировать друг с другом.

Ранее Цукерберг избавился от одного из своих домов в США. Интернет-предприниматель выручил за него 31 миллион долларов. Сделку признали самой дорогой в Сан-Франциско на 2022 год.