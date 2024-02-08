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13:00, 8 февраля 2024Среда обитания

Огромный фонтан кипятка в российском городе и попал на видео

В Иванове 6 тысяч человек остались без отопления из-за огромного фонтана кипятка

В Иванове на улице из-под земли забил огромный фонтан кипятка. Инцидент в российском городе попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как столбы воды и пара поднимаются выше деревьев. Причиной стал прорыв теплотрассы, который случился утром. Дыра диаметром 50 сантиметров образовалась на проложенном в 1999 году трубопроводе. Заменить коммуникации планировали в 2024 году.

В результате аварии без отопления остались шесть тысяч жителей города из 42 домов, а также расположенные неподалеку церковь и шесть социальных учреждений. Сейчас в Иванове 17-градусный мороз, в ближайшие дни ожидается понижение температуры до минус 26 градусов Цельсия.

В январе 16 жителей Нижнего Новгорода, в том числе двое детей, обварили ноги из-за прорыва трубопровода. Пострадавших госпитализировали с ожогами первой и второй степени. Многие получили травмы, провалившись в снег, под которым скопилась горячая вода.

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      Нина Ташевская
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