Ольга Серябкина снялась в бикини

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась в откровенном купальнике на пляже. Соответствующая публикация появилась в сторис в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя знаменитость надела фиолетовое бикини, обнажившее ее ягодицы и подчеркнувшее стройный силуэт. Исполнительницу запечатлели на фоне моря в полный рост, когда она стояла спиной к камере.

Серябкина уложила волосы в небрежный низкий пучок. Она дополнила образ черными солнцезащитными очками и серьгами-пусетами.

Ранее бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович показала фигуру в нижнем белье. Она позировала, сидя на спинке дивана в черном боди. При этом наряд обнажал ее плечи и подчеркивал бюст.