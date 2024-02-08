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09:04, 9 февраля 2024Ценности

Ольга Серябкина снялась в бикини

Фото: @seryabkina

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась в откровенном купальнике на пляже. Соответствующая публикация появилась в сторис в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя знаменитость надела фиолетовое бикини, обнажившее ее ягодицы и подчеркнувшее стройный силуэт. Исполнительницу запечатлели на фоне моря в полный рост, когда она стояла спиной к камере.

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Серябкина уложила волосы в небрежный низкий пучок. Она дополнила образ черными солнцезащитными очками и серьгами-пусетами.

Ранее бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович показала фигуру в нижнем белье. Она позировала, сидя на спинке дивана в черном боди. При этом наряд обнажал ее плечи и подчеркивал бюст.

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      Карина Черных
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