Останки пропавшего при выписке мужчины месяц пролежали в больнице в Петербурге

В подсобке Мариинской больницы в Петербурге нашли останки пропавшего россиянина

В подсобном помещении отделения Мариинской больницы в Санкт-Петербурге обнаружили останки мужчины, пропавшего более месяца назад и ранее обращавшегося за помощью в медучреждение. Об этом сообщает «АиФ».

По данным издания, мужчина почувствовал себя плохо 16 декабря прошлого года и на скорой его привезли в Мариинскую больницу, где оставили на ночь, однако уже на следующий день врачи оформили выписку.

Тогда семье россиянина сказали, что его выписали, так как он якобы нарушил условия пребывания в медучреждении. Однако мужчина при оформлении документов на выписку не появился, а когда мать пациента попросила посмотреть камеры видеонаблюдения, ей отказали. В итоге семья почти полтора месяца искала своего родственника, в поисках участвовали и волонтеры. Лишь 31 января врачи сами нашли останки мужчины — все это время они пролежали незамеченными в подсобке.

На запрос издания представитель Мариинской больницы сообщил, что их пациент не только был выписан из-за нарушений поведения, но и самовольно покинул территорию медучреждения, не уведомив об этом врачей. Что именно произошло с мужчиной, до сих пор неизвестно. В обстоятельствах случившегося разбирается Следственный комитет.

Ранее сообщалось, что мумию женщины обнаружили в подвале бывшей бани в Петербурге.