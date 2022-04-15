Мумию женщины обнаружили в подвале бывшей бани в Петербурге

В Санкт-Петербурге завели дело после обнаружения мумии женщины в подвале бывшей бани

В подвале бывшей бани сотрудники компании, занимающейся сохранением архитектурного наследия, нашли тело женщины. Об этом сообщает «Фонтанка».

Специалисты спустились в подвал бывших Ушковских бань в Кировском районе города, чтобы обследовать фундамент для дальнейших работ по его укреплению. Там они обнаружили мумифицированные останки. Погибшей на вид лет 40, судя по состоянию тела, оно пролежало в подвале от нескольких месяцев до года.

На место происшествия были вызваны сотрудники Следственного комитета России и полиция. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Тело отправлено в морг, там эксперты установят причины и обстоятельства смерти. По предварительным данным, женщина скончалась от удара острым предметом в живот.

Следствие намерено выяснить личность погибшей.