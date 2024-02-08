Пациент психоневрологического интерната напал на 44-летнюю российскую медсестру
В Ленобласти пациент напал и избил медсестру в психоневрологическом интернате
В Гатчине Ленинградской области пациент напал и избил 44-летнюю медсестру в психоневрологическом интернате. Об этом стало известно РЕН ТВ.
По сведениям телеканала, все произошло 7 февраля. Россиянку доставили в больницу с различными травмами.
Врачи оценивают ее состояние как тяжелое, выяснил РЕН ТВ. Информации о задержании агрессора не поступало.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области беременная женщина напала на медсестру из-за очереди в процедурный кабинет.
Россиянка расцарапала медицинскому работнику шею, вырвала несколько клоков волос и ударила в живот. Беременная пациентка также уронила большое число пробирок с кровью.
Пострадавшая медсестра написала заявление в полицию и взяла больничный. У нее диагностировали травму шейных позвонков.