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09:25, 8 февраля 2024Россия

Пациент психоневрологического интерната напал на 44-летнюю российскую медсестру

В Ленобласти пациент напал и избил медсестру в психоневрологическом интернате

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

В Гатчине Ленинградской области пациент напал и избил 44-летнюю медсестру в психоневрологическом интернате. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, все произошло 7 февраля. Россиянку доставили в больницу с различными травмами.

Врачи оценивают ее состояние как тяжелое, выяснил РЕН ТВ. Информации о задержании агрессора не поступало.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области беременная женщина напала на медсестру из-за очереди в процедурный кабинет.

Россиянка расцарапала медицинскому работнику шею, вырвала несколько клоков волос и ударила в живот. Беременная пациентка также уронила большое число пробирок с кровью.

Пострадавшая медсестра написала заявление в полицию и взяла больничный. У нее диагностировали травму шейных позвонков.

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      Анна Щербакова
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