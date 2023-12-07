Беременная россиянка напала на медсестру из-за очереди в кабинет

В Иркутской области беременная женщина напала на медсестру из-за очереди

В Иркутской области беременная женщина напала на медсестру из-за очереди в процедурный кабинет. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По его данным, женщина оказалась в очереди на забор крови вместе с ребенком, но первыми в процедурный кабинет приглашали матерей с грудными детьми. Беременная россиянка посчитала это несправедливым и была уверена, что виновна в этом медсестра.

Женщина ворвалась в процедурный кабинет и обматерила медсестру, которая наполняла пробирки. Россиянка расцарапала медицинскому работнику шею, вырвала несколько клоков волос и ударила в живот. Беременная пациентка также уронила большое число пробирок с кровью.

Когда приехали правоохранители, женщина вместе с ребенком пропали. Пострадавшая медсестра написала заявление в полицию и взяла больничный — у нее диагностировали травму шейных позвонков.

Ранее в Приморском крае беременная девушка в состоянии алкогольного опьянения и без прав на управление транспортным средством сбила пенсионера — врачи не смогли его спасти. После случившегося она сначала скрылась с места ДТП, но позже явилась с повинной.