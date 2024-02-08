Под Москвой мужчине удалили почти весь желудок из-за игнорирования язвы

Жителю Долгопрудного удалили почти весь желудок из-за игнорирования язвы

Жителю подмосковного Долгопрудного удалили почти весь желудок из-за игнорирования язвы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения по Московской области.

В ведомстве отметили, что 60-летний горожанин поступил в больницу в тяжелом состоянии — у него были признаки анемии и сильные боли в животе. Врачи выявили у пациента внутреннее кровотечение из-за язвы почти всего желудка. Выяснилось, что житель Подмосковья игнорировал болезнь полгода. Существовали риски ее распространения и на другие органы.

«Под общим наркозом провели резекцию желудка, то есть почти полностью произвели его удаление, оставив только одну шестую его часть», — разъяснил заведующий хирургическим отделением в долгопрудненской больнице Сергей Лисин.

Мужчине пришлось какое-то время восстанавливаться, а затем его выписали домой.

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