Представители президента Аргентины захотели сотрудничать с Россией

Посол России в Аргентине Феоктисов: представители Аргентины хотят сотрудничать

Представители президента Аргентины Хавьера Милея захотели взаимовыгодно сотрудничать с Россией. Об этом заявил посол Аргентины в России Дмитрий Феоктисов, передает РИА Новости.

«Россия и Аргентина поддерживают регулярный диалог по широкому спектру вопросов двусторонней и международной повестки дня. Реализуются контакты на различных уровнях», — рассказал дипломат.

Он также добавил, что Москва хочет более интенсивных контактов с Буэнос-Айресом. Прежде всего, речь идет о политической и торгово-экономической сферах. Феоктисов подчеркнул, что у двух стран сохраняется большой потенциал на данных направлениях. Он добавил, что Аргентина является одним из ключевых партнеров России в Латинской Америке.

Ранее Феоктисов рассказал, что Аргентина не подтвердила планы передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) вертолеты российского производства. Он также напомнил, что Россия не приемлет практику передачи Киеву российского вооружения.