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16:00, 8 февраля 2024Россия

При взрыве газового баллона пострадали два россиянина

В Ленобласти взорвался газовый баллон, пострадали два человека

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Во Всеволожском районе Ленинградской области взорвался газовый баллон. Об этом сообщает 47news.

ЧП произошло в районе дома №4 по улице Крымской во Всеволожске. Утром 8 февраля там разгерметизировался и взорвался газовый баллон. Пожара удалось избежать.

При взрыве пострадали два человека, их госпитализировали. Обстоятельства и причины произошедшего выясняют сотрудники МЧС и полиции.

Ранее в Ингушетии два человека пострадали в результате взрыва газа. На опубликованной записи с камеры наблюдения взрывной волной крышу здания подбрасывает на несколько метров вверх. Затем фрагменты конструкции разлетаются по прилегающей территории.

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