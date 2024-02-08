В России призвали осудить применение Киевом оружия США против гражданских

Посол Антонов: надо осудить применение Киевом оружия США против гражданских лиц

Украина применяет полученное от Соединенных Штатов оружие не только на фронте, но и против мирного населения. Такие действия можно только осудить, рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, пишет РИА Новости.

Так посол прокомментировал недавний удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Лисичанску.

«Сегодня американское, западное оружие используется не только на фронте, но и против гражданских лиц», — отметил он.

Также Антонов подчеркнул, что действия ВСУ «очень похожи на то, что произошло с Ил-76». Дипломат заявил, что подобные действия «нельзя ни признать, ни одобрить, а следует только осудить».

3 февраля украинская армия нанесла удар по пекарне в Лисичанске. В Следственном комитете России заявили, что здание было атаковано, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, переданной украинским военным Западом.

6 февраля постпред России при ООН Василий Небензя выступил с призывом к членам Совбеза, а также руководству организации осудить удар Вооруженных сил Украины по пекарне в Лисичанске.