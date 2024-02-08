Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
21:23, 8 февраля 2024Наука и техника

Путин предложил увеличить выплаты академикам РАН

Президент Путин предложил увеличить выплаты академикам РАН до 200 тысяч рублей
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Президент России Владимир Путин предложил удвоить выплаты академикам Российской академии наук (РАН) до 200 тысяч рублей по сравнению с 2023 годом. Об этом он заявил в ходе торжественного мероприятия в честь 300-летия РАН.

«Академик ежемесячно должен будет получать 200 тысяч рублей, член-корр — 100 тысяч рублей», — сказал глава государства.

По словам Путина, в 2024 году расходы федерального бюджета на финансирование РАН по сравнению с прошлым годом увеличены практически на треть, почти до 6 миллиардов рублей, а ежемесячные выплаты академикам и членам-корреспондентам — в полтора раза. «Считаю, что этого недостаточно», — заявил президент.

В октябре прошлого года Путин удивился зарплатам специалистов космической отрасли. Во время встречи с молодыми учеными на площадке ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева он пообещал обсудить этот момент в правительстве, чтобы власти озаботились их повышением.

В ходе встречи выяснилось, что некоторые специалисты ушли из «Роскосмоса» на коммерческие предприятия, поскольку госкорпорация менее конкурентоспособна в части оплаты труда.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский отправил Залужного в отставку. Кто станет новым главнокомандующим ВСУ?

      Украина назвала американскую компанию огнеупорных изделий «спонсором войны»

      Путин предложил увеличить выплаты академикам РАН

      Назван гуманный способ избавиться от мышей в доме

      Российский посол раскрыл детали встреч в Белом доме и Госдепе по Ил-76

      В России призвали осудить применение Киевом оружия США против гражданских

      Зеленский рассказал об ожиданиях от нового главкома ВСУ

      Поставки российского бензина за рубеж резко снизились

      Названы главные причины появления сухости в глазах

      Сенат США поддержал проект о помощи Украине и Израилю

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше