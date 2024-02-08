Президент Путин предложил увеличить выплаты академикам РАН до 200 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин предложил удвоить выплаты академикам Российской академии наук (РАН) до 200 тысяч рублей по сравнению с 2023 годом. Об этом он заявил в ходе торжественного мероприятия в честь 300-летия РАН.

«Академик ежемесячно должен будет получать 200 тысяч рублей, член-корр — 100 тысяч рублей», — сказал глава государства.

По словам Путина, в 2024 году расходы федерального бюджета на финансирование РАН по сравнению с прошлым годом увеличены практически на треть, почти до 6 миллиардов рублей, а ежемесячные выплаты академикам и членам-корреспондентам — в полтора раза. «Считаю, что этого недостаточно», — заявил президент.

В октябре прошлого года Путин удивился зарплатам специалистов космической отрасли. Во время встречи с молодыми учеными на площадке ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева он пообещал обсудить этот момент в правительстве, чтобы власти озаботились их повышением.

В ходе встречи выяснилось, что некоторые специалисты ушли из «Роскосмоса» на коммерческие предприятия, поскольку госкорпорация менее конкурентоспособна в части оплаты труда.