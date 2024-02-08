Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:25, 8 февраля 2024Культура

Раскрыт многомиллионный заработок Михалкова со спектакля в Красноярске

Михалков получит 3,2 миллиона рублей за свой спектакль «12» в Красноярске
Никита Михалков

Никита Михалков. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Раскрыт многомиллионный заработок председателя Союза кинематографистов РФ, народного артиста России Никиты Михалкова с собственного спектакля под названием «12» в Красноярске. Об этом сообщает Ngs24.ru со ссылкой на сайт госзакупок.

За участие в постановке, которую покажут 9 и 10 апреля в красноярском театре оперы и балета имени Хворостовского, актер получит 3,2 миллиона рублей. Цены билетов на спектакль, который пройдет в рамках XI Транссибирского Арт-фестиваля, варьируются от 1,5 до 7 тысяч рублей.

Премьера постановки Михалкова «12» состоялась в апреле 2021 года на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ). Спектакль был создан по мотивам одноименного фильма режиссера, который, в свою очередь, являлся ремейком американской картины «12 разгневанных мужчин».

Ранее Михалков призвал закрывать западные каналы после того, как канал его проекта «БесогонТВ» был заблокирован на YouTube.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      ЦИК отказал Надеждину в регистрации кандидатом в президенты

      Генерал ВСУ Сырский побывал под Бахмутом

      В Оренбурге с воинскими почестями простились с экипажем сбитого ВСУ Ил-76

      На Украине отвергли связь блокпостов в Киеве с поиском ДРГ

      Поймана самая большая золотая рыбка в мире

      Названо условие зарождения жизни на планетах

      Раскрыт многомиллионный заработок Михалкова со спектакля в Красноярске

      На Украине признали сложности с определением российских атак

      В ОКР оценили реакцию МОК на запрет латвийским командам соревноваться с Россией

      В Европе началось извержение вулкана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше