Раскрыт многомиллионный заработок Михалкова со спектакля в Красноярске

Михалков получит 3,2 миллиона рублей за свой спектакль «12» в Красноярске

Раскрыт многомиллионный заработок председателя Союза кинематографистов РФ, народного артиста России Никиты Михалкова с собственного спектакля под названием «12» в Красноярске. Об этом сообщает Ngs24.ru со ссылкой на сайт госзакупок.

За участие в постановке, которую покажут 9 и 10 апреля в красноярском театре оперы и балета имени Хворостовского, актер получит 3,2 миллиона рублей. Цены билетов на спектакль, который пройдет в рамках XI Транссибирского Арт-фестиваля, варьируются от 1,5 до 7 тысяч рублей.

Премьера постановки Михалкова «12» состоялась в апреле 2021 года на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ). Спектакль был создан по мотивам одноименного фильма режиссера, который, в свою очередь, являлся ремейком американской картины «12 разгневанных мужчин».

Ранее Михалков призвал закрывать западные каналы после того, как канал его проекта «БесогонТВ» был заблокирован на YouTube.