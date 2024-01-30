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18:14, 30 января 2024Интернет и СМИ

Михалков призвал закрывать западные каналы

Михалков предложил закрывать западные каналы после блокировки на YouTube
Никита Михалков

Никита Михалков. Фото: Комсомольская правда / Globallookpress.com

Председатель Союза кинематографистов РФ, народный артист России Никита Михалков призвал закрывать западные каналы после того, как канал его проекта «БесогонТВ» был заблокирован на YouTube. Такое предложение он озвучил в интервью ТАСС.

Михалков заявил, что России следует применять зеркальные меры в ответ на блокировки зарубежными площадками. Корреспондент издания поинтересовалась, какие именно меры он имеет в виду. «Тоже закрывать их каналы такого рода», — пояснил режиссер.

Он добавил, что для отечественного контента в России есть собственные площадки, которые действуют в соответствии с законодательством и интересами страны.

Канал Никиты Михалкова «БесогонТВ», на который было подписано более полутора миллионов человек, YouTube заблокировал ранее в январе. Режиссер, комментируя ситуацию, заявил, что был готов к такой мере и давно перешел на российские ресурсы. Он также выразил удивление из-за того, что его канал смог долго просуществовать на YouTube.

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      Маргарита Щигарева
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