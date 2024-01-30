Михалков предложил закрывать западные каналы после блокировки на YouTube

Председатель Союза кинематографистов РФ, народный артист России Никита Михалков призвал закрывать западные каналы после того, как канал его проекта «БесогонТВ» был заблокирован на YouTube. Такое предложение он озвучил в интервью ТАСС.

Михалков заявил, что России следует применять зеркальные меры в ответ на блокировки зарубежными площадками. Корреспондент издания поинтересовалась, какие именно меры он имеет в виду. «Тоже закрывать их каналы такого рода», — пояснил режиссер.

Он добавил, что для отечественного контента в России есть собственные площадки, которые действуют в соответствии с законодательством и интересами страны.

Канал Никиты Михалкова «БесогонТВ», на который было подписано более полутора миллионов человек, YouTube заблокировал ранее в январе. Режиссер, комментируя ситуацию, заявил, что был готов к такой мере и давно перешел на российские ресурсы. Он также выразил удивление из-за того, что его канал смог долго просуществовать на YouTube.