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22:18, 18 января 2024Интернет и СМИ

Михалков прокомментировал блокировку своего канала на YouTube

Михалков: был готов к блокировке канала на YouTube и перешел на ресурсы России
Никита Михалков

Никита Михалков. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Кинорежиссер, народный артист России Никита Михалков, комментируя блокировку на видеохостинге YouTube своего канала «БесогонТВ», заявил, что был готов к этому и давно перешел на российские ресурсы. Об этом он написал в своем Telegram-канале «Бесогон».

Михалков выразил удивление из-за того, что его канал смог так долго просуществовать на YouTube, «учитывая, насколько острыми, неудобными и даже страшными для коллективного Запада были темы», которые поднимались в программе.

По его словам, он уже давно перешел на отечественные ресурсы. «Если они думают тем самым задушить правду, им это не удастся — все, что пытаются задавить, в итоге звучит только громче», — заявил режиссер, пообещав «продолжать говорить правду, свою правду, которую я, возможно, не знаю, но которую точно ищу».

Ранее видеохостинг YouTube заблокировал канал Никиты Михалкова «БесогонТВ», на который было подписано более полутора миллиона человек.

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      Марина Совина
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