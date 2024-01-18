Канал Никиты Михалкова в YouTube заблокировали

YouTube заблокировал канал российского режиссера Никиты Михалкова «Бесогон TV»

Видеохостинг YouTube заблокировал канал российского режиссера Никиты Михалкова «Бесогон TV». В этом убедился журналист «Ленты.ру».

При попытке открыть страницу на экране появляется надпись, что она более недоступна. На канал Михалкова было подписано более полутора миллиона человек.

Ранее в авторской передаче на YouTube-канале «Бесогон ТВ» Никита Михалков потребовал признать Ельцин-центр иноагентом. Он сравнил деятельность этого учреждения с работой главного редактора ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, которого ранее также внесли в реестр иноагентов.

В октябре видеохостинг YouTube удалил канал журналиста из США Джексона Хинкла, неоднократно поддерживавшего Россию. Хинкл в своем блоге комментировал актуальные политические события.