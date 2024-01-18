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21:20, 18 января 2024Интернет и СМИ

Канал Никиты Михалкова в YouTube заблокировали

YouTube заблокировал канал российского режиссера Никиты Михалкова «Бесогон TV»
Никита Михалков

Никита Михалков. Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Видеохостинг YouTube заблокировал канал российского режиссера Никиты Михалкова «Бесогон TV». В этом убедился журналист «Ленты.ру».

При попытке открыть страницу на экране появляется надпись, что она более недоступна. На канал Михалкова было подписано более полутора миллиона человек.

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Ранее в авторской передаче на YouTube-канале «Бесогон ТВ» Никита Михалков потребовал признать Ельцин-центр иноагентом. Он сравнил деятельность этого учреждения с работой главного редактора ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, которого ранее также внесли в реестр иноагентов.

В октябре видеохостинг YouTube удалил канал журналиста из США Джексона Хинкла, неоднократно поддерживавшего Россию. Хинкл в своем блоге комментировал актуальные политические события.

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      Марина Совина
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