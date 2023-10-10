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11:26, 10 октября 2023Интернет и СМИ

YouTube заблокировал канал поддерживавшего Россию американского журналиста

YouTube удалил канал журналиста из США Хинкла за якобы дезинформацию об Украине

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Видеохостинг YouTube удалил канал журналиста из США Джексона Хинкла, неоднократно поддерживавшего Россию. Об этом он заявил в своем аккаунте в соцсети X (бывшая Twitter).

«YouTube безвозвратно заблокировал мой канал (...) за предполагаемую дезинформацию об Украине», — написал американский журналист. Он отметил, что до удаления на его профиль, называвшийся The Dive with Jackson Hinkle («Погружение с Джексоном Хинклом»), было подписано 300 тысяч пользователей.

При попытке перейти на канал Хинкла по прямой ссылке появляется уведомление о том, что аккаунт был заблокирован «за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний».

Джексон Хинкл в своем блоге на YouTube комментировал актуальные политические события. При этом он нередко критиковал украинские власти и положительно высказывался о России. Так, в августе журналист заявил, что Владимира Зеленского никогда не волновали жизни граждан, в то время как президент России Владимир Путин пытался предотвратить конфликт на Украине. Кроме того, Хинкл уверял, что конфликт завершится на условиях Москвы.

Журналист также публиковал на YouTube репортажи из России, в которых делился впечатлениями о стране. В частности, говоря о визите в Москву, он подчеркивал, что российская столица красивее крупных американских городов.

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    Олег Давыдов
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