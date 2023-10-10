YouTube заблокировал канал поддерживавшего Россию американского журналиста

YouTube удалил канал журналиста из США Хинкла за якобы дезинформацию об Украине

Видеохостинг YouTube удалил канал журналиста из США Джексона Хинкла, неоднократно поддерживавшего Россию. Об этом он заявил в своем аккаунте в соцсети X (бывшая Twitter).

«YouTube безвозвратно заблокировал мой канал (...) за предполагаемую дезинформацию об Украине», — написал американский журналист. Он отметил, что до удаления на его профиль, называвшийся The Dive with Jackson Hinkle («Погружение с Джексоном Хинклом»), было подписано 300 тысяч пользователей.

При попытке перейти на канал Хинкла по прямой ссылке появляется уведомление о том, что аккаунт был заблокирован «за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний».

Джексон Хинкл в своем блоге на YouTube комментировал актуальные политические события. При этом он нередко критиковал украинские власти и положительно высказывался о России. Так, в августе журналист заявил, что Владимира Зеленского никогда не волновали жизни граждан, в то время как президент России Владимир Путин пытался предотвратить конфликт на Украине. Кроме того, Хинкл уверял, что конфликт завершится на условиях Москвы.

Журналист также публиковал на YouTube репортажи из России, в которых делился впечатлениями о стране. В частности, говоря о визите в Москву, он подчеркивал, что российская столица красивее крупных американских городов.