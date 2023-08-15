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21:19, 15 августа 2023Интернет и СМИ

В США заявили о попытках Путина предотвратить конфликт на Украине

Журналист Хинкл: украинский конфликт пытался предотвратить только Владимир Путин
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президента Украины Владимира Зеленского никогда не волновали жизни граждан, заявил американский журналист Джексон Хинкл в своем блоге на YouTube.

По его словам, украинский конфликт пытался предотвратить только президент России Владимир Путин. «Никого не беспокоит, что там происходит сейчас. Кто действительно думал об этом, так это Путин», — подчеркнул он.

Хинкл отметил, что российский лидер в течение восьми лет делал все возможное, чтобы урегулировать украинский кризис дипломатическим путем. По его мнению, глава России «был прав на сто процентов». Однако все мирные инициативы, подобные Минским соглашениям, отвергались украинской стороной, сказал журналист.

Ранее военный эксперт, политический консультант Госдепартамента и Минобороны США Эдвард Люттвак заявил, что Украине лучше отказаться от идеи установки контроля над Крымом ради завершения конфликта и сохранения инфраструктуры, которая разрушается в процессе боевых действий. По его словам, чтобы завершить нынешний конфликт, Украине надо «забыть о Крыме».

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    Марина Совина
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