В США предложили Украине отказаться от идеи установки контроля над Крымом

Эксперт Люттвак: Украине лучше отказаться от идеи установки контроля над Крымом

Украине лучше отказаться от идеи установки контроля над Крымом ради завершения конфликта и сохранения инфраструктуры, которая разрушается в процессе боевых действий. Об этом заявил военный эксперт, политический консультант Госдепартамента и Минобороны США Эдвард Люттвак в эфире телеканала РБК, пишет ТАСС.

По его словам, чтобы завершить нынешний конфликт, Украине надо «забыть о Крыме». Он отметил, что разрушение инфраструктуры — «это очень хорошая причина» для завершения конфликта.

Люттвак отметил, что Запад может принудить Киев к переговорам, используя для этого военную и финансовую помощь как рычаг давления. Точно также можно использовать санкции в отношении России.

Таким образом, по итогам конфликта Украина сможет сохранить свою государственность и самостоятельно определять свою судьбу, например, добиваясь вступления в НАТО. «Выбор за Украиной», — резюмировал эксперт.

Эдвард Люттвак известен как автор книг по истории военного дела и стратегии. Большую часть своей жизни он консультирует военные ведомства стран НАТО.

До этого Люттвак жаловался на то, что, хоть и поддерживал Украину, но оказался в украинском списке политиков, ученых и активистов, которые якобы «продвигают российскую пропаганду». «Я якобы как-то сказал или написал, что "президента России Владимира Путина спровоцировали на то, чтобы он начал спецоперацию на Украине"», — отметил он.

Ранее экс-помощник бывшего президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон обвинил нынешнего главу Белого дома Джо Байдена в провале украинского контрнаступления. По его мнению, споры о поставках оружия, страх эскалации и действия Москвы привели к «парализующей осторожности» ряда стран.