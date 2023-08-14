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06:49, 14 августа 2023Мир

Байдена обвинили в провале контрнаступления ВСУ

Экс-помощник Трампа Болтон: политика Байдена оттягивает поражение Украины
СюжетРоссия и НАТО:
Джон Болтон

Джон Болтон. Фото: Reuters

Бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал политику, проводимую администрацией президента США Джо Байдена в отношении Украины. Об этом он написал в статье для газеты The Wall Street Journal.

Болтон заявил, что причины медленного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) кроются в медленных поставках помощи Киеву. По его мнению, споры о поставках оружия, страх эскалации и действия Москвы привели к «парализующей осторожности» ряда стран. При этом НАТО проявляет «неготовность придерживаться обязательств по восстановлению полного суверенитета и территориальной целостности Украины».

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Бывший советник Трампа добавил, что неспособность ВСУ достичь значительных успехов в ходе операции — это результат политики Байдена, направленной на отсрочку победы России. «В том, что украинское наступление заглохло, следует винить нерешительность Байдена», — обвинил его Болтон

Ранее Болтон назвал пустой тратой времени разговоры о вступлении Украины в НАТО. Диалог по этому вопросу является неверным сигналом России об отсутствии единства в альянсе, отметил он.

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    Марина Совина
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