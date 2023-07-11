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23:14, 11 июля 2023Мир

Болтон назвал пустой тратой времени разговоры о вступлении Украины в НАТО

Болтон: переговоры о вступлении Украины в НАТО являются пустой тратой времени

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Переговоры на высоком уровне о вступлении Украины в НАТО являются пустой тратой времени, заявил бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью британской радиостанции LBC.

По его словам, они лишь посылают неверный сигнал России об отсутствии единства в альянсе. Болтон подчеркнул, что Североатлантический альянс никогда не принимал в организацию государства, находящиеся в состоянии конфликта, поскольку это неизбежно означало бы, что все остальные члены НАТО находятся в состоянии войны.

«Я думаю, что вся эта история — пустая трата времени и сигнал России о разногласиях в альянсе», — сказал он о переговорах.

Ранее сообщалось, что страны НАТО признают место Украины в составе альянса и поддерживают ее право выбирать собственные механизмы безопасности.

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    Марина Совина
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