Украина обвинила американского историка в российской пропаганде

Tablet Magazine: американского историка Люттвака запретили на Украине после слов о Путине

Американский историк и геостратег Эдвард Люттвак (Edward Luttwak) рассказал, как оказался под запретом на Украине, он поделился историей в своей статье для Tablet Magazine.

По словам автора, Киев обвиняет его в том, чего он не делал. Люттвак напомнил, что всячески поддерживал Украину, но 14 июля обнаружил себя в украинском списке политиков, ученых и активистов, которые якобы «продвигают российскую пропаганду». По мнению американца, Украина могла включить его в «черный список» по двум причинам. «Во-первых, я якобы как-то сказал или написал, что "президента России Владимира Путина спровоцировали на то, чтобы он начал спецоперацию на Украине"», — отметил он.

Историк считает, что данную фразу вырвали из контекста. «Вторая причина заключалась в том, что я будто бы предложил провести референдумы в Донбассе, назвав это одним из способов положить конец конфликту», — подчеркнул Люттвак.

Он добавил, что предложил провести плебисциты, а не референдумы. Американец также призвал сделать это только с согласия Киева после полного прекращения всех боевых действий и при условии отказа России «от любых других территориальных претензий». Эксперт неоднократно выступал за поставки оружия Украине. «Все перечисленное было попросту проигнорировано», — добавил Люттвак.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Ее целью является демилитаризация и денацификация Украины.