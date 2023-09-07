В США назвали условия прекращения конфликта на Украине
Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что конфликт на Украине закончится на условиях России. Условия прекращения конфликта он назвал в ролике, опубликованном на YouTube.
«Все закончится так, как захочет Россия. Я думаю, Польша может зайти с одобрения США на Западную Украину, во Львов. Россия присоединит в том числе и Киев», — высказался журналист.
По мнению Хинкла, Украина может потерять контроль над Харьковом и Одессой, если киевские власти не прекратят боевые действия.
Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что российские войска при необходимости способны взять Одессу и Харьков. С ним согласен экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор, который считает, что армия России продвинется до самого Днепра, прямо на Киев.