Американский журналист Хинкл предрек освобождение РФ Киева, Харькова и Одессы

Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что конфликт на Украине закончится на условиях России. Условия прекращения конфликта он назвал в ролике, опубликованном на YouTube.

«Все закончится так, как захочет Россия. Я думаю, Польша может зайти с одобрения США на Западную Украину, во Львов. Россия присоединит в том числе и Киев», — высказался журналист.

По мнению Хинкла, Украина может потерять контроль над Харьковом и Одессой, если киевские власти не прекратят боевые действия.

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что российские войска при необходимости способны взять Одессу и Харьков. С ним согласен экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор, который считает, что армия России продвинется до самого Днепра, прямо на Киев.