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14:41, 8 февраля 2024Культура

Раскрыта дата выхода второй части мультфильма «Моана»

Мультфильм «Моана 2» выйдет в кинотеатрах 27 ноября этого года

Раскрыта дата выхода второй части мультфильма «Моана». Об этом сообщил глава кинокомпании Disney Боб Айгер, передает NBC News. При этом тизер проекта был опубликован на YouTube-канале студии.

Айгер рассказал, что премьера сиквела в кинотеатрах состоится 27 ноября этого года, спустя восемь лет после выхода первой части проекта. По его словам, изначально авторы «Моаны» планировали снять сериал, однако приняли решение в пользу анимационного полнометражного фильма.

«"Моана" остается невероятно популярной франшизой, и мы не можем дождаться, чтобы показать вам больше о Моане и Мауи, когда "Моана 2" выйдет в кинотеатрах в ноябре этого года», — отметил глава Disney.

Режиссером проекта выступит Дэйв Деррик-младший. Музыку в мультфильме исполнят лауреаты «Грэмми» Эбигейл Барлоу и Эмили Бир, а также Марк Манчина и Опетайя Фоаи, которые принимали участие в создании первой части картины, вышедшей в 2016 году. Тогда кассовые сборы ленты превысили 680 миллионов долларов.

Ранее компания Netflix опубликовала новый тизер-трейлер экранизации популярного мультсериала Nickelodeon 2005 года «Аватар: Легенда об Аанге».

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      Анастасия Астахова
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