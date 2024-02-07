Вышел новый трейлер экранизации мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге»

Netflix опубликовал новый трейлер сериала «Аватар: Легенда об Аанге»

Компания Netflix опубликовала новый тизер-трейлер экранизации популярного мультсериала Nickelodeon 2005 года «Аватар: Легенда об Аанге». Видео появилось на странице стриминговой платформы в соцсети X.

В ролике представлены почти все протагонисты шоу — Аанг, роль которого исполнил Гордон Кормье, Катара в исполнении Киавентио, а также Сокка, которого сыграл Иэн Аусли. Герои обсуждают появление в их жизни необычного десятилетнего мальчика, являющегося аватаром, которому под силу управлять четырьмя стихиями и восстановить баланс в мире.

Ранее была названа дата выхода сериала «Аватар: Легенда об Аанге».

