Названа дата выхода экранизации мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге»

Премьера сериала «Аватар: Легенда об Аанге» состоится 22 февраля 2024 года

Компания Netflix опубликовала новый трейлер экранизации популярного мультсериала Nickelodeon 2005 года «Аватар: Легенда об Аанге». Видео появилось на официальном YouTube-канале стриминговой платформы.

При этом стала известна дата премьеры сериалы — 22 февраля 2024 года. В ролике представлены почти все протагонисты шоу, а также главный злодей. Сюжет сериала повествует о приключениях десятилетнего мальчика по имени Аанг, который должен овладеть всеми четырьмя стихиями и восстановить баланс в мире.

Ранее Marvel представила финальный трейлер фильма «Марвелы». Сюжет картины расскажет о трех супергероинях — Капитане Марвел, Монике Рамбо и Мисс Марвел. Их роли исполнили Бри Ларсон, Тейона Паррис и Иман Веллани соответственно. Режиссером выступила Ниа ДаКоста.