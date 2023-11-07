Студия Marvel представила финальный трейлер фильма «Марвелы»

Вышел финальный трейлер фильма «Марвелы» от студии Marvel

Marvel представила финальный трейлер фильма «Марвелы». Видео вышло на YouTube-канале студии.

Отмечается, что презентация ролика состоялась за несколько дней до премьеры ленты в кинотеатрах. В кинопрокате США «Марвелы» появятся 10 ноября. Дата релиза фильма в России пока не раскрывается.

Сюжет «Марвелов» расскажет о трех супергероинях — Капитане Марвел, Монике Рамбо и Мисс Марвел. Их роли исполнили Бри Ларсон, Тейона Паррис и Иман Веллани соответственно. Режиссером выступила Ниа ДаКоста.

Ранее стриминговая платформа «Кинопоиск» и издательство Bubble опубликовали тизер-трейлер фильма «Майор Гром: Игра». Известно, что продолжение кинокомикса расскажет о событиях, которые происходят спустя год после первой части.