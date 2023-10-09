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16:59, 9 октября 2023Культура

Вышел трейлер фильма «Майор Гром: Игра»

Опубликован тизер-трейлер фильма «Майор Гром: Игра»

Стриминговая платформа «Кинопоиск» и издательство Bubble представили тизер-трейлер фильма «Майор Гром: Игра». Ролик опубликован на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры».

Известно, что продолжение кинокомикса расскажет о событиях, которые происходят спустя год после первой части. Петербург уже оправился от потрясений, вызванных Чумным Доктором, а Сергей Разумовский содержится в психбольнице. Игорь Гром стал главной знаменитостью Северной столицы. Идиллическую жизнь полицейского прерывает новый злодей, называющий себя Призраком. Он предлагает майору сыграть в игру, на кону которой оказываются жизни обычных людей.

В новой картине о Майоре Громе к своим ролям вернутся Тихон Жизневский, Алексей Маклаков, Александр Сетейкин, Сергей Горошко, Любовь Аксенова и Константин Хабенский. К актерскому составу также присоединятся Матвей Лыков, Ольга Сутулова, Андрей Трушин и другие артисты.

Режиссером ленты «Майор Гром: Игра» выступил Олег Трофим. Дата премьеры фильма пока неизвестна.

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    Сергей Равин
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