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12:55, 8 февраля 2024Среда обитания

Раскрыто необычное средство для чистки унитаза

«БелНовости»: почистить унитаз можно с помощью лимона

Фото: Daniel Jedzura / Shutterstock / Fotodom

Эффективно почистить унитаз можно с помощью самостоятельно приготовленного средства из подручных ингредиентов. Необычный способ избавиться от загрязнений на сантехнике раскрыли эксперты издания «БелНовости».

Для изготовления средства понадобятся цедра лимона, чашка лимонной кислоты и пищевой соды, а также несколько капель эфирного масла. Компоненты нужно перемешать, чтобы из массы можно было сделать несколько небольших таблеток. Их можно хранить в стеклянной емкости до двух недель.

Для очистки унитаза необходимо положить одну таблетку в унитаз и оставить на ночь. Утром нужно будет вымыть сантехнику щеткой. Отмечается, что средство поможет справиться даже со сложными загрязнениями, а также наполнит туалетную комнату приятным запахом.

Ранее эксперты назвали способ очистить унитаз от ржавчины и мочевого камня. Для этого понадобятся лимонная кислота и две таблетки для посудомоечной машины.

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      Александра Качан
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