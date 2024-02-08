Раскрыта опасность постоянной смены часовых поясов

Journal of Hepatology: постоянная смена часовых поясов вызывает рак печени

Ученые Медицинского колледжа Бэйлора раскрыли опасность постоянной смены часовых поясов, вызванных длительными перелетами. Согласно результатам исследования, опубликованным в Journal of Hepatology, хроническая циркадная дисфункция повышает риск рака печени.

В экспериментах была использована гуманизированная животная модель — мышь с клетками печени человека. Грызуны подвергались воздействию двух разных условий. В одной группе животных содержали в соответствии с естественным циклом смены дня и ночи, во второй темные и светлые периоды изменялись, чтобы воспроизвести перелеты из Сан-Франциско в Лондон каждую неделю в течение многих недель.

Во второй группе продолжительность жизни мышей уменьшилась, также часто наблюдался цирроз печени, желтуха, а также возникали раковые клетки печени. При этом дефектными оказывались как мышиные, так и человеческие клетки, и раз развивался по тем же молекулярным механизмам, что и у людей. Это было обусловлено изменениями в экспрессии тысяч генов.

Авторы отмечают, что возвращение мышей к нормальным циркадным часам замедляло развитие опухоли и предотвращало метастазирование.