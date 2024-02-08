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17:41, 8 февраля 2024Путешествия

Россиянам назвали бюджетные направления для поездок на февральские выходные

АТОР: ОАЭ и Египет — самые бюджетные направления для поездок на 23 февраля

Фото: Abdel Hadi Ramahi / Reuters

Российским туристам назвали самые бюджетные пляжные направления для путешествий на длинные февральские выходные. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, поездка в ОАЭ в указанные даты может обойтись путешественникам в 105 тысяч рублей на двоих на неделю с проживанием в трехзвездочном отеле. Пятизвездочная гостиница в Египте будет стоить от 110 тысяч рублей. А отдохнуть в тайском отеле категории «три звезды» можно за 160 тысяч рублей.

В списке также оказались Малайзия, Китай (Хайнань), Шри-Ланка, Вьетнам, Индонезия (Бали), Мальдивы, Маврикий, Сейшелы.

Ранее эксперт по туризму Майя Котляр сообщила, что Турция, ОАЭ и Египет стали самыми доступными направлениями для путешествий россиян в последний зимний месяц. Она также раскрыла стоимость авиарейсов на самые дешевые курорты.

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      Зарина Дзагоева
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