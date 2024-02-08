Россиянам назвали бюджетные направления для поездок на февральские выходные
Российским туристам назвали самые бюджетные пляжные направления для путешествий на длинные февральские выходные. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Так, поездка в ОАЭ в указанные даты может обойтись путешественникам в 105 тысяч рублей на двоих на неделю с проживанием в трехзвездочном отеле. Пятизвездочная гостиница в Египте будет стоить от 110 тысяч рублей. А отдохнуть в тайском отеле категории «три звезды» можно за 160 тысяч рублей.
В списке также оказались Малайзия, Китай (Хайнань), Шри-Ланка, Вьетнам, Индонезия (Бали), Мальдивы, Маврикий, Сейшелы.
Ранее эксперт по туризму Майя Котляр сообщила, что Турция, ОАЭ и Египет стали самыми доступными направлениями для путешествий россиян в последний зимний месяц. Она также раскрыла стоимость авиарейсов на самые дешевые курорты.