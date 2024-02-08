Россияне стали постоянными клиентами микрофинансовых организаций

«Ъ»: доля повторных клиентов микрофинансовых организаций в РФ достигла 83,4 %

По итогам четвертого квартала доля повторных клиентов российских микрофинансовых организаций (МФО) достигла максимального за три года уровня и составила 83,4 процента. О том, что граждане стали постоянными клиентами МФО, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков онлайн-платформы Webbankir.

Показатель, достигнутый в конце прошлого года, стал максимальным с третьего квартала 2020 года, уточнили эксперты. В микрофинансовой компании «МигКредит» отметили, что соотношение новых и повторных клиентов в 2023 году оказалось 37 к 63, хотя в 2022-м составляло 42 к 58.

Участники рынка утверждают, что увеличение доли повторных клиентов выгодно российским МФО. Именно за счет таких клиентов формируется основная часть заработка подобных организаций, заявил генеральный директор Moneyman Александр Пустовит. «Экономика займа устроена таким образом, что его окупаемость и прибыльность наступают только при переходе клиента в статус повторного», — заключил он.

Ранее журнал Forbes со ссылкой на подсчеты аналитиков саморегулируемой организации (СРО) «МиР» сообщил, что по итогам первых девяти месяцев 2023 года суммарный объем микрозаймов россиян увеличился на 18,2 процента в сравнении с тем же периодом 2022-го и достиг уровня в 348,1 миллиарда рублей. За это время количество клиентов МФО выросло на 2,7 миллиона. Тогда участники рынка прогнозировали сохранение тенденции в четвертом квартале.