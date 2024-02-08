Россиянин из ревности поджег облитую бензином жену

В Татарстане ревнивый россиянин облил жену бензином и поджег

В Татарстане задержали 65-летнего россиянина, подозреваемого в покушении супругу. Об этом сообщает Telegram-канал «Еду в Татарстан».

ЧП произошло 3 февраля. Мужчина поругался с 62-летней женой на почве ревности, облил ее бензином и поджег. Вспыхнувшая женщина выпрыгнула в окно и смогла добежать до соседей, которые и вызвали ей скорую помощь. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения.

Ранее в Красноярском крае следователи завершили расследование дела в отношении 27-летнего жителя Хабаровска, который поджег жену в машине, заподозрив, что она изменяет ему и шпионит за ним.