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19:46, 16 января 2024Силовые структуры

Россиянин поджег жену в машине из-за подозрений в изменах и шпионаже

В Красноярском крае мужчина поджег жену в машине из-за подозрений в изменах

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Красноярском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Хабаровска, который поджег жену в машине, заподозрив, что она изменяет ему и шпионит за ним. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статье 105 УК РФ. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что у обвиняемого есть хроническое психическое заболевание, которое лишало его в момент совершения преступления способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. Его дело направлено в прокуратуру, а далее будет передано в суд для применения принудительной меры медицинского характера.

Пара была в браке с февраля 2021 года. Все это время мужчину преследовали мысли о неверности супруги, ее предательстве, а также о том, что она сообщает информацию о его жизни в правоохранительные органы, поэтому он решил расправиться с ней.

По версии следствия, реализуя задуманное, в конце июня 2023 года мужчина предложил жене съездить отдохнуть на водоем в Красноярский край. 7 июля 2023 года, когда они ехали в желаемое место, обвиняемый спонтанно свернул в лес, запер женщину в машине, облил автомобиль бензином и поджег. После он скрылся с места происшествия и впоследствии на самолете вылетел в Новосибирск, а далее в Москву, где 11 июля был задержан.

Ранее в Красноярском крае 34-летний местный житель поджег жену, поскольку та, по его мнению, злоупотребляла алкоголем.

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